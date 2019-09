MIT Frühstück

Die MIT Wedemark lädt zum 3. Business Frühstück am Freitag, 27. September ab 8:30 Uhr im Gasthaus Stucke ein. Mit dabei sein werden Unternehmer/innen und Führungskräfte aus der Wedemark und Umgebung, sowohl MIT-Mitglieder als auch Interessierte. Unternehmer Kai Dase wird einen Vortrag halten und für 13,50 Euro pro Person wird das Gasthaus Stucke ein Frühstücksbuffet inkl. Frühstücksgetränke anbieten. Teilnehmer werden gebeten, das Geld bar vor Ort zu haben. Anmeldungen per E-Mail an Silke Hanebuth unter silke.hanebuth@mittelstandsvereinigung-hannover.de oder per SMS bzw. WhatsApp an Maik Denecke unter (0171)6132686.