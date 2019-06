Mit Kapernaum unterwegs

Resse. Die Resser Kirchengemeinde fährt in diesem Jahr am 10. August nach Münster. Ein paar Plätze im Bus sind noch frei. Abfahrt ist um 7.30 Uhr vor der Resser Kirche. In Münster steht zunächst eine gemeinsamen Stadt- und Domführung auf dem Programm, danach gibt es ausreichend Zeit, um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Die Rückkehr ist gegen 19.30 Uhr geplant. Der Kostenbeitrag betrifft 25 Euro, Anmeldung bis zum 9. Juli im Pfarrbüro, Telefon (0 51 31) 5 30 08 oder Mail kg.resse-kapernaum@evlka.de.