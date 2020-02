Infoveranstaltung für Interessierte

Bissendorf. Der Verein Miteinander.Wedemark möchte auf ein neues Vorhaben „Miteinander.Event“ hinweisen, mit dem der Verein der Vielfalt der verschiedenen Kulturen in der Wedemark eine Bühne geben möchte.Der Verein Miteinander.Wedemark und seine ehrenamtlichen Mitglieder setzen sich seit Jahren für die Förderung und Integration von Geflüchteten in der Wedemark ein. So soll das interkulturelle Leben zum Wohle aller Bürger gefördert werden. Seit einiger Zeit hat der Verein seinen Fokus erweitert, indem er das Miteinander aller Kulturen fördern möchte, also auch von Menschen ausländischer Herkunft, die schon seit vielen Jahren in der Gemeinde leben.Ein Schritt in diese Richtung ist das geplantes Projekt Miteinander.Event. Unter diesem Namen werden Veranstaltungen zusammengefasst, welche in loser Folge Länder und ihre Kulturen vorstellen. Dabei soll nicht nur das Land in Bild und Ton einem interessierten Publikum vorgestellt werden, sondern dies auch mit kulinarischen Genüssen des jeweiligen Landes kombiniert werden. Aber nicht nur Diashows oder Filme sind angedacht, auch Lesungen oder musikalische Darbietungen sollen ihren Platz in dieser Reihe finden. Um eine solche Veranstaltungsreihe mit Leben zu füllen, sind interessierte Einzelpersonen, Gruppen und Vereine zu einem Treffen in den für die Veranstaltung geplanten Räumen eingeladen, um die verschiedenen Aspekte einer solchen Reihe zu planen. So können sich Gleichgesinnte finden, die in einem in sich abgeschlossenen Projekt ihr Land und ihre Kultur einem größeren Publikum nahebringen möchten.Ein erstes Treffen der Interessenten findet statt am Donnerstag 19. März, um 19 Uhr bei Natourtalent an der Gottfried-August-Bürger-Straße 8 in Bissendorf.