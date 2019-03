Mitglieder der FBG Fuhrberg treffen sich

Wennebostel. Die 81. Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Fuhrberg

findet am Freitag, 15. März, um 19 Uhr in der Gaststätte Bludau, Alter Postweg 8 in Wennebostel statt. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Wasserrechtsverfahren Fuhrberger Feld – Stand und weiterer Ablauf des Wasserrechtsverfahren, Herr Zander, enercity AG - Zwischenergebnisse AK Ertragsverluste im Wald, Herr Stüber, Nds. Forstplanungsamt der Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden und des Vorstandes, die Neuwahl eines Kassenprüfers, die Forstschutzsituation, Forstpolitik, Waldbau im Klimawandel: Weißtanne, FOR Klasen; Holzmarkt, Aus der Arbeit des Waldbesitzerverbandes, Datenschutzgrundverordnung sowie Tätigkeitsberichte der Bezirksförster.