Mitgliederversammlung

Elze. Die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Elze-Bennemühlen werden hiermit zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch, 13. März, um 17 Uhr in die DRK-Räume an der Poststraße 8 eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen Neuwahlen, der Bericht des Vorstandes, die Tätigkeitsberichte der Spartenleiter, Verabschiedungen sowie Vorstellung der Planungen 2019.