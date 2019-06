Mitgliederversammlung

Resse. Zur Mitgliederversammlung am Freitag, 21. Juni, um 19 Uhr lädt der Schützenverein Resse in seine Vereinsräume an der Osterbergstraße ein. Auf der Tagesordnung der Versammlung stehen unter anderem der Rechenschaftsbericht des Vorstandes und die Ehrungen der Vereinsmeister. Anschließend wird um tatkräftige Hilfe beim Aufbau des Schießwagens beim Frischmarkt Pagel für das am 22. und 23. Juni stattfindende Königsschießen gebeten. An diesem Wochenende werden dann die Bürgerkönigsscheibe, die Königsscheibe der Schützen und die Königsscheiben der Jugendabteilung ausgeschossen.