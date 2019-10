Mitgliederversammlung

Bissendorf. Die MPM-Mitgliederversammlung findet am Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr im Bürgersaal in Bissendorf statt. Für Verpflegung ist gesorgt. Das Spenden-Café wird die Teilnehmer diesmal verköstigen. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten des Vorstandes Aktivitäten in 2019 und 2020 sowie Verschiedenes. Um Anmeldung oder Absage wird gebeten per E-Mail an schuh-kohne@t-online.de, Telefon (0 51 30) 23 65 pder per SMS oder Whatsapp an (01 71) 6 13 26 86 (Maik Denecke).