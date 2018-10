Mitgliederversammlung

Luttmersen. Der Angelsportverein Luttmersen/Leine lädt seine Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, 2. November, um 19.30 Uhr in die Oase – Haus an der Jürse ein. Auf der Tagesordnung stehen neben der Wahl eines Protokollführers, Neuwahlen des ersten Vorsitzenden und weiterer Vorstandsmitglieder sowie Verschiedenes.