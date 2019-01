Mitgliederversammlung

Brelingen. Am Sonnabend, 19. Januar, findet die Mitgliederversammlung des Schützenvereins Brelingen ab 19.30 Uhr im Schützenhaus statt. Da zu Beginn der Versammlung ein gemeinsames Abendessen angeboten wird, wird um pünktliches Erscheinen gebeten. Die Tagesordnung ist jedem Mitglied per Brief zugegangen.