Mitgliederversammlung der Feuerwehr

Negenborn. Die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Negenborn findet am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus Negenborn, Klappenbrücke 2 statt. Auf der Tagesordnung stehen neben der Vorstellung des neuen Fahrzeugs der Gemeindewettkampf am 22.Juni, die Wahl des Ortsbrandmeisters und Ehrungen. In der Pause wird ein gemeinsames Essen eingenommen.