Mitgliederversammlung der Franzsee-Initiative

Amedorf. Die Franzsee-Initiative lädt ein zur Mitgliederversammlung am Mittwoch, 20. Februar, um 20 Uhr an den Franzsee in Amedorf. Die Tagesordnung ist unter www.franzseebad.de einzusehen. Es erfolgt die turnusmäßige Wahl des 1. Vorsitzenden und des Schatzmeisters. Außerdem werden die Mitglieder über den Fortschritt des Baus der Spundwand und geplante Strukturänderungen informiert.