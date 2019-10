Mitgliederversammlung des Fördervereins GLIGS

Mellendorf. Der Vorstand des Fördervereins GLIGS – Gemeinsam lernen an der IGS Wedemark – lädt alle Mitglieder zur jährlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 14. Novvember, um 19 Uhr im Raum 2.065 der IGS Wedemark in Mellendorf ein und bittet um zahlreiches Erscheinen. Neben der satzungsgemäßen Wahl eines Schriftführers und eines Kassenwarts, steht auch die Wahl zweier Mitglieder zur Kassenprüfung auf der Tagesordnung. Vorher wird der Vorstand von Tätigkeiten und geförderten Projekten innerhalb des letzten Jahres berichten und der Kassenwart den jährlichen Kassenbericht abgeben. Anträge zur Mitgliederversammlung müssen bis zum 8. November schriftlich beim Vorstand vorliegen.

Weitere Informationen zu diesem Termin und der Arbeit des Fördervereins gibt es auf www.gligs-wedemark.de.