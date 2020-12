Mitgliederversammlung des Fördervereins Gligs

Resse. Der Vorstand des Fördervereins Gligs – Gemeinsam lernen an der IGS Wedemark – lädt die Mitglieder zur jährlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 17. Dezember, um 19 Uhr im Mooriz – Moorinformationszentrum Wedemark-Resse, Altes Dorf 1 ein. Die durch die Satzung vorgeschriebene Sitzung findet mit den nötigen Hygienemaßnahmen und Mund-Nase-Schutz statt, wo der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten werden kann. Neben der satzungsgemäßen Wahl eines ersten Vorsitzenden und eines Stellvertreters, steht auch die Wahl eines neuen Schriftführers auf der Tagesordnung. Interessenten am Amt des Schriftführers können gerne über das Kontaktformular auf der Gligs-Homepage Informationen zum Amt einholen. Vorher wird der Vorstand von den Tätigkeiten und geförderten Projekten innerhalb des letzten Jahres berichten und die Kassenwartin den jährlichen Kassenbericht abgeben. Anträge zur Mitgliederversammlung müssen eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand vorliegen.

Weitere Informationen zu diesem Termin und der Arbeit des Fördervereins gibt es auf www.gligs-wedemark.de.