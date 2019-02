Mitgliederversammlung des SC Wedemark

Bissendorf. Der SC Wedemark lädt zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr in das Sportheim des Vereins, Am Mühlenberg 22 in Bissendorf ein. Alle Mitglieder werden gebeten, sich durch ihre Teilnahme in die Entscheidungen des Vereins einzubringen. Neben den Ehrungen von langjährigen Mitgliedern werden die Berichte des Vorstandes und der sportlichen Leitungen Auskunft über die Situation und die weitere Ausrichtung des SC Wedemarks geben. Unter anderem stehen die Finanzplanung für 2019 sowie die Verpflichtung zu Arbeitsdiensten auf der Tagesordnung. Jedes Mitglied kann für die Versammlung schriftliche Anträge einreichen, die auch noch kurzfristig dem Vorstand vorgelegt werden können. Weitere Informationen zum Ablauf finden sich auf der Homepage des SC Wedemark, http://www.scwedemark.de/start/home/, oder im Aushang des Sportheims.