Mitgliederversammlung des SoVD

Wennebostel. Der Ortsvorstand des SoVD Wedemark lädt am Sonnabend, 23. Februar, um 14.30 Uhr zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein. Die Versammlung findet in Wennebostel im Gasthaus Bludau statt. Alle Mitglieder und Gäste sind herzlich eingeladen. Die Tagesordnung wurde per Post zugestellt. Bei Rückfragen steht Monika Hoffmeister unter Telefon (0 51 30) 54 00 zur Verfügung. Auf eine rege Beteilung freut sich der Ortsvorstand.