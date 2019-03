Mitgliederversammlung des Tennisclubs Bissendorf

Bissendorf. Es ist wieder soweit, der TC Bissendorf startet mit seiner Jahreshauptversammlung am Freitag, 15. März, um 19 Uhr im Clubhaus in die Tennissaison. Neben interessanten Berichten über das vergangene Jahr und über das, was den Verein dieses Jahr erwartet, gibt es turnusmäßig Vorstandswahlen der Gruppe B. Also, nicht groß überlegen, einfach vorbeikommen und aktiv die Geschicke des Vereins mitgestalten. Eingeladen sind alle aktiven und passiven Mitglieder des Tennisclubs Bissendorf.