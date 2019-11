Mitspieler für Krippenspiel gesucht

Helstorf. Auch in diesem Jahr findet am Heiligabend ein Krippenspiel in der Helstorfer Kirche statt. Interessierte Kinder und Jugendliche sind herzliche eingeladen daran mitzuwirken. Das erste Treffen findet am Sonnabend, 30. November, von 16 bis 18 Uhr im Gemeindehaus statt.

Anmeldungen nimmt Dorothea Henneicke unter der Telefonnummer (01 70) 6 90 19 78 an.