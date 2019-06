Mittsommerfest beim Schützenverein

Alle Elzer Bürger sind herzlich eingeladen

Elze. Am Sonnabend, 15. Juni, feiert der Schützenverein Elze das dritte Mittsommerfest am Schützenhaus in Elze. Ab 19 Uhr gibt es alles rund um die Mittsommernacht. Ein Mittsommerbaum wird aufgestellt, es gibt bunte Blütenkränze, bunte Lichter und Musik mit dem DJ Lars. Für das leibliche Wohl werden, passend zum Anlass, verschiedene Fischbrötchen, Hot-Dogs und Waffeln gereicht. Es gibt Cocktails in alkoholischer und nichtalkoholischer Form, Wein, Bier und viele nichtalkoholische Getränke. Der Vorplatz des Schützenhauses verwandelt sich in eine lauschige Festmeile. Ab 15 Uhr gibt es ein leckeres Kuchenbüfett für alle, das keine Wünsche offen lässt. Die Schützen von jung bis reifer des Schützenvereins Elze sind ab 15 Uhr zum Vereinskönigschießen in allen Klassen eingeladen. Um 17 Uhr folgt das Stechen und die Siegerehrung wird um 19 Uhr zu Beginn des Mitsommerfestes beginnen.