Mittwochcafé

Elze. Das Mittwochcafe geht dieses Jahr nicht in die Sommerpause. Durch Corona musste das beliebte Cafe oft abgesagt werden und gemütliche Stunden fielen aus. Daher hat sich das Team entschlossen, auch in den Sommermonaten die Gäste mit selbstgebackenem Kuchen zu bewirten. Alle Helferinnen freuen sich auf zahlreiche Gäste und treue Besucher. Das nächste Mittwochcafe findet am Mittwoch, 8. Juni, um 15 Uhr in der Elzer Kirche statt.