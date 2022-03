Mittwochscafé

Elze. Am Mittwoch, 9. März, findet wieder das beliebte Mittwochscafé um 15 Uhr in der Kirche in Elze, Wasserwerkstraße 42, statt. Ganz besonders nach der langen Auszeit freut sich das Team, Gäste wieder mit selbstgebackenen Kuchen bewirten zu können. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften 2-G-plus oder geboostert, werden die Besucher herzlich willkommen geheißen.