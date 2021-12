Mobies WC beschädigt

Langenhagen. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag gegen 0.45 Uhr auf einer Grünfläche an der Feldstraße in Langenhagen eine mobile Toilettenkabine fast vollständig durch einen unbekannten Sprengkörper zerstört. Durch abgesprengte Teile wurde eine Hauswand in unmittelbarer Nähe beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.