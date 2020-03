Interessierte können sich noch bis 12. März anmelden

Elze. Am Freitag, 20. März, veranstaltet der Schützenverein Elze im Schützenhaus eine mörderische Dinnerparty für alle Interessierten, die nicht Mitglied im Verein sein müssen. Es sind noch einige Plätze frei. Ab 19 Uhr dreht sich im Schützenhaus alles um den „Fluch der grünen Dame“. Die Teilnehmer werden begrüßt mit einem Cocktail „Grüne Dame“ und ihnen wird ein unterhaltsames abendfüllendes Spiel mit einem 3-Gänge Menu in authentischer Kulisse kredenzt, mit gediegenem Interieur und gruseliger Stimmung. Wer möchte, kann sich dem Anlass entsprechend kleiden, ist aber kein Muss. Kostenbeitrag für das 3-Gänge-Menue sind 25 Euro pro Person, die bei Anmeldung im Voraus zu zahlen sind. Getränke nach Verbrauch am Abend. Anmeldunten bis zum 12. März bei Lady Renate Bulitz unter Telefon (0 51 30) 51 80.