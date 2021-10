Montagskino im Bürgerhaus

Basierend auf einer wahren Lüge

Bissendorf. Das Montagskino der Wedemark zeigt am Montag, 25. Oktober, um 20 Uhr eine Tragikomödie von Lulu Wang aus dem Jahr 2019 im Bürgerhaus in Bissendorf.„Basierend auf einer wahren Lüge“, steht am Anfang von Lulu Wangs Film. Denn die in China geborene, aber schon in ihrer Kindheit mit ihren Eltern in die USA emigrierte Filmemacherin erzählt in ihrem zweiten Spielfilm die sehr persönliche Geschichte ihrer großen Liebe zu ihrer Großmutter und einer entscheidenden Lüge. Dies schildert sie mit so viel Herz und Humor, dass ihr Meisterwerk einer der bewegendsten Filme des Kinojahres 2019 war. Doch richtig beeindruckend ist das berührende Drama vor allem, weil Wang sich nicht nur auf die Kraft der Worte verlässt, sondern auch noch beeindruckende Bilder findet.Beim Montagskino der Gemeinde Wedemark werden die besten Kinofilme vergangener Kinosaisons präsentiert. Das mobile Kino Niedersachsen ist Partner der Veranstaltungsreihe.Für die Vorführungen des Montagskinos gibt es keinen Vorverkauf und keine Ermäßigungen. Die Tickets kosten fünf Euro an der Abendkasse. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Name des Films hier nicht genannt werden. Informationen zum Kinoprogramm gibt es unter kino@wedemark.de.