Montagskino im März

Resse. Das Montagskino im Mooriz in Resse zeigt am Montag, 18. März, um 20 Uhr eine französische Komödie aus dem Jahr 2017 über ein schwarzes Paar, das sich dazu entschließt, ein weißes Baby zu adoptieren.

Eigentlich sollte es im Paris dieser Zeit kein Problem für eine schwarze Familie sein, ein weißes Kind zu adoptieren. Das denken auch Paul und Sali, deren Wurzeln im Senegal liegen. Behörden, Mediziner und Verwandte sehen das allerdings ganz anders. So ergibt sich eine turbulente Geschichte um einen eigentlichen Routinevorgang. Manche Kinder sehen ihren Eltern zum Verwechseln ähnlich. Bei Adoptionen liegt der Fall natürlich etwas anders. Trotzdem ist die Aufnahme eines nicht leiblichen Kindes für viele kinderlose Paare eine gängige Möglichkeit, um ihre Familie zu erweitern. Für alle Kinofreunde gibt es das Montagskino im Moorinformationszentrum. Dort zeigen der Verein Bürger für Resse und die Gemeinde Wedemark die besten Kinofilme vergangener Kinosaisons. Das mobile Kino Niedersachsen ist Partner der Veranstaltungsreihe. Für die Vorführungen des Montagskinos gibt es keinen Vorverkauf und keine Ermäßigungen. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Name des Films hier nicht genannt werden. Informationen zum Kinoprogramm gibt es unter kino@wedemark.de. Die Tickets kosten vier Euro an der Abendkasse im Mooriz, Altes Dorf 1b in Resse.