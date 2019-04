Montagskino im Mooriz

Resse. Das Montagskino im Mooriz in Resse zeigt am Montag, 15. April, um 20 Uhr ein Drama aus dem Jahr 2017 über einen schwer herzkranken Jungen. In dem Drama kämpft ein Teenager ums Überleben, während der doppelt so alte Elyas M'Barek erst noch lernen muss, sein Leben richtig zu schätzen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Daniel Meyer und Lars Amend, das die wahre Geschichte des kranken Jungen und seiner Freundschaft zu Lars nacherzählt und sich nach seinem Erscheinen im Jahr 2013 mehrere Wochen in der deutschen Spiegel-Bestsellerliste hielt. Für alle Kinofreunde gibt es das Montagskino im Moorinformationszentrum. Dort zeigen der Verein Bürger für Resse und die Gemeinde Wedemark die besten Kinofilme vergangener Kinosaisons. Das mobile Kino Niedersachsen ist Partner der Veranstaltungsreihe.

Für die Vorführungen des Montagskinos gibt es keinen Vorverkauf und keine Ermäßigungen. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Name des Films hier nicht genannt werden. Informationen zum Kinoprogramm gibt es unter kino@wedemark.de. Die Tickets kosten vier Euro an der Abendkasse im Mooriz, Altes Dorf 1b in Resse.