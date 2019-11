Montagskino im Mooriz

Resse. Das Montagskino im Mooriz zeigt ein legendäres Roadmovie. Besucher begeben sich am Montag, 18. November, um 20 Uhr mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel auf eine ganz besondere Reise.

Die Brüder Christian (Lars Eidinger) und Georg (Bjarne Mädel) haben sich seit 30 Jahren nicht gesehen und treffen sich ausgerechnet auf der Beerdigung ihres Vaters wieder. Zunächst herrscht zwischen den beiden ungleichen Geschwistern noch Funkstille, Tischler Georg hat den gemeinsamen Vater bis zu dessen Tod gepflegt, Manager Christian war hingegen seit Jahren nicht mehr in der Heimat. Doch auf dem Leichenschmaus kommt dann Alkohol ins Spiel und so beschließen die beiden Ü-40er kurzerhand, die Mofa-Tour quer durch Deutschland nachzuholen, die sie eigentlich schon als Jugendliche unternehmen wollten. Die Komödie aus dem Jahr 2018 ist eine Stunde und 56 Minuten lang und freigegeben ab sechs Jahren.

Für alle Kinointeressierten gibt es das Montagskino im Moorinformationszentrum. Dort zeigen der Verein Bürger für Resse und die Gemeinde Wedemark die besten Kinofilme vergangener Kinosaisons. Das mobile Kino Niedersachsen ist Partner der Veranstaltungsreihe. Für die Vorführungen des Montagskinos gibt es keinen Vorverkauf und keine Ermäßigungen. Informationen zum Kinoprogramm erhalten Interessierte auch unter kino@wedemark.de. Die Tickets kosten vier Euro an der Abendkasse im Mooriz, Altes Dorf 1b in Resse.