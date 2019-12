Drama-Komödie mit rasanten Plotwendungen wird gezeigt

Resse. Das Montagskino im Mooriz zeigt eine Drama-Komödie mit rasanten Plotwendungen am Montag, 16. Dezember, um 20 Uhr mit Christoph Maria Herbst und Co. in die komischen Abgründe einer Familie, die sich bei der Wahl eines Vornamens auftun.Der Film dreht sich um eine abendliche Zusammenkunft im Hause des Literaturprofessors Stephan (Christoph Maria Herbst), der viel auf seine geistige Überlegenheit gibt, und seiner Ehefrau Elisabeth (Caroline Peters). Deren Kinder sind währenddessen bei Stephans Eltern untergebracht. Eingeladen sind Elisabeths Bruder Thomas (Florian David Fitz), dessen fehlendes Abitur und geringe literarische und historische Bildung Stephan zum Ziel seines ständigen Spottes macht, und seine schwangere Freundin Anna (Janina Uhse), deren Karriere als Schauspielerin der wirtschaftlich erfolgreiche Thomas nur halbherzig unterstützt. Außerdem erscheint René, Orchestermusiker mit exzentrischem Kleidungsstil und Auftreten, Elisabeths bester Freund, der wie ein Bruder mit ihr und Thomas aufgewachsen ist. Als Thomas und Anna verkünden, dass sie ihr Kind Adolf nennen wollen sorgen sie damit für einen Eklat. Bald werfen sich die Freunde die schlimmsten Jugendsünden und größten Geheimnisse um die Ohren. Die Komödie aus dem Jahr 2018 ist eine Stunde und 31 Minuten lang und freigegeben ab sechs Jahren.Für alle Kinointeressierten gibt es das Montagskino im Moorinformationszentrum. Dort zeigen der Verein Bürger für Resse und die Gemeinde Wedemark die besten Kinofilme vergangener Kinosaisons. Das mobile Kino Niedersachsen ist Partner der Veranstaltungsreihe. Für die Vorführungen des Montagskinos gibt es keinen Vorverkauf und keine Ermäßigungen. Informationen zum Kinoprogramm erhalten Interessierte auch unter: kino@wedemark.de. Die Tickets kosten vier Euro an der Abendkasse im Mooriz, Altes Dorf 1b in Resse.