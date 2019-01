Montagskino im Mooriz

Resse. Das Montagskino im Mooriz in Resse zeigt am Montag, 21. Januar, einen Kriminalfilm von Kenneth Branagh aus dem Jahr 2017. Die Vorführung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt beträgt vier Euro.

Detektiv Hercule Poirot, gespielt von Kenneth Branagh, löst einen brisanten Mord im Zug. Abgeschnitten von der Außenwelt, muss sich der Mörder noch unter den Mitreisenden des Luxus-Zuges befinden. Doch jeder der Passagiere erzählt eine andere Geschichte. Für alle Kinofreunde gibt es das Montagskino im Moorinformationszentrum. Dort zeigen der Verein Bürger für Resse und die Gemeinde Wedemark die besten Kinofilme der vergangenen Kinosaison. Das mobile Kino Niedersachsen ist Partner der Veranstaltungsreihe.

Für die Vorführungen des Montagskinos gibt es keinen Vorverkauf und keine Ermäßigungen. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Name des Films hier nicht genannt werden. Informationen zum Kinoprogramm gibt es unter kino@wedemark.de. Die Tickets kosten vier Euro an der Abendkasse im Mooriz, Altes Dorf 1b in Resse.