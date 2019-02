Montagskino im Mooriz

Resse. Das Montagskino im Mooriz in Resse zeigt am Montag, 18. Februar, ein deutsches Drama aus dem Jahr 2018 um eine Abiturklasse in Stalinstadt, die von der Stasi verfolgt wird.

Im Jahr 1956 will eine gesamte Abiturklasse eine Schweigeminute zu Ehren der Opfer des Ungarnaufstandes abhalten. Doch was die Schüler als selbstverständlich ansehen, stößt beim Rest der Schule auf Widerstand. Nicht nur der Schulrektor, sondern auch die gesamte Schulklasse werden schon bald von Vertretern der Stasi beobachtet. Dennoch halten die Schüler zusammen und rücken die Namen derer, die die Idee zur Schweigeminute hatten, nicht heraus.

Für alle Kinofreunde gibt es das Montagskino im Moorinformationszentrum. Dort zeigen der Verein Bürger für Resse und die Gemeinde Wedemark die besten Kinofilme der vergangenen Kinosaison. Das mobile Kino Niedersachsen ist Partner der Veranstaltungsreihe. Für die Vorführungen des Montagskinos gibt es keinen Vorverkauf und keine Ermäßigungen. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Name des Films hier nicht genannt werden. Informationen zum Kinoprogramm gibt es unter kino@wedemark.de. Die Tickets kosten vier Euro an der Abendkasse im Mooriz, Altes Dorf 1b in Resse.