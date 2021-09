Montagskino „Unterm Schauer“

Brelingen. Das Montagskino der Wedemark zeigt am Montag, 20. September, um 20 Uhr eine Filmkomödie aus dem Jahr 2020 von Autumn de Wilde, die auf dem letzten Roman von Jane Austen basiert. Die Hauptfigur ist die erste junge Frau in Austens Romanen, die nicht aus finanziellen Gründen auf eine gute Heirat angewiesen ist. Sie ist eine reiche, unabhängige Erbin, die sich in die privaten Angelegenheiten ihrer Mitmenschen einmischt und erst ganz zum Schluss erkennt, dass sie sich in all ihren Mutmaßungen über die erzensangelegenheiten anderer getäuscht hat, auch in ihren eigenen.

Diese Verfilmung ist ein toller Kostümfilm und kreiert wunderschöne Szenen die manchmal wie Gemälde wirken. 2021 erhielt der Film eine Oscar-Nominierung für das Beste Kostümdesign. Für die Vorführungen des Montagskinos gibt es keinen Vorverkauf und keine Ermäßigungen. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Name des Films hier nicht genannt werden. Informationen zum Kinoprogramm gibt es unter kino@wedemark.de.

Die Tickets kosten fünf Euro an der Abendkasse Kultur unterem Schauer, Kulturverein Brelinger Mitte, Hauptstraße 42, 30900 Wedemark/Brelingen.