Montessori-Schule stellt sich digital vor

Bissendorf-Wietze. Die Montessori Grundschule Wedemark lädt Eltern zukünftiger Erstklässler herzlich zu einem digitalen "Meet our School" -Treffen ein. Die Geschäftsleitung, Stephanie Rifai und Andrea Schmid, möchten zusammen mit einem Vorstandsmitglied diese persönliche und individuelle Gelegenheit anbieten, um Fragen rund um die Schule zu beantworten. Die Eltern erhalten Informationen zur Montessori Pädagogik, dem Anmeldeverfahren, Hortangebot und vieles mehr. „Leider können wir den Eltern aufgrund unserer aktuellen Corona-Situation keine typische Open-House-Veranstaltung anbieten. Wir freuen uns jedoch über die persönliche Chance, die uns ein digitales Meeting bietet", sagte Andrea Schmid, Kaufmännische Geschäftsleitung der Schule. Das Treffen besteht aus zwei Teilen: Zuerst einem Informationsaustausch mit der Schulleitung und in der Folge ein Online-Angebot mit einem unserer Lehrkräfte (Darbietung und Erklärung von Montessori-Materialien).Die digitalen Treffen finden am Mittwoch, 24. März, und 14. April , von 8.30 bis 12.30 Uhr nur nach Anmeldung statt. Die Anmeldung zu dieser Sonderveranstaltung finden Interessierte auf der Webseite der Schule unter www.montessori-grundschule.de/Schule/Veranstaltungen.