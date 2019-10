Moorerlebnistage 2019

Resse. Aufgrund des großen Erfolges der Moorerlebnistag in den vergangenen Jahren wiederholt der Aktionskreis Hannoversche Moorgeest zum zwölften Mal (zweimal im Rahmen des Regionalen Entdeckertages) die Möglichkeit, die vier im Naturschutzgroßprojekt zusammengefassten Hochmoore durch Exkursionen genauer kennen zu lernen.

Programm: Sonnabend, 5. Oktober, 10 Uhr Exkursion ins Otternhagener Moor – Neuer Moorerlebnispfad (Treffpunkt am Mooriz); 14 Uhr Exkursion ins Helstorfer/Otternhagener Moor (Treffpunkt am Mooriz); 14 Uhr Exkursion ins Schwarze Moor (Treffpunkt Resse, Osterbergstraße/Höhe Friedhof). Sonnabend, 6. Oktober, 10 Uhr Exkursion in den Nordbereich des Bissendorfer Moores (Treffpunkt Wiechendorf, Dorfmitte, Bushlatestelle); 14 Uhr Exkursion in den Südbereich des Bissendorfer Moores (Treffpunkt ehemaliges Heideschlösschen, OT Kaltenweide, Kananoher Straße/Eckle Waldweg).

Wichtige Hinweise: Die Exkursionen dauern jeweils zwei bis maximal drei Studnen. Festes Schuhwerk und wettergemäße Kleidung sind für die Exkursionen erforderlich. Hunde können mitgenommen werden.