Morgengebet

Scherenbostel. Am Sonntag, 13. März, um 9.30 Uhr lädt die Kirchengemeinde St. Michaelis zum Morgengebet in Scherenbostel, Fuhrenkamp 3, ein. Die Andacht unter der Leitung von Lektorin Elisabeth Wöbse wird mit gemeinsamen Gesang und Gebet in der Turnhalle unter der 3G-Regel gefeiert. Es wird gebeten sich unter www.kirche-bissendorf.de oder im Gemeindebüro zu den Öffnungszeiten anzumelden, eine FFP-Maske zu tragen und sich als Genesene, Geimpfte oder Getestete auszuweisen, damit Gesang gefahrlos möglich ist.