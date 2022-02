Morgengebet für den Frieden

Bissendorf-Wietze. Das Morgengebet in der Christophoruskirche am 27. Februar, um 11 Uhr wird als Friedensgebet die Sorge um die aktuelle Entwicklung in der Ukraine aufgreifen. „Krieg in Europa ist plötzlich wieder möglich. Im Friedensgebet bringen wir unsere Ängste und Sorgen vor Gott, beten für die, die sich für Frieden einsetzen“, lädt Pastor Thorsten Buck ein. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter www.Kirche-Bissendorf.de nötig, es gelten 3-G-Regel und Maskenpflicht.