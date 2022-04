Morgengebet im April

Scherenbostel. Am Sonntag, 10. April, um 9.30 Uhr lädt die Kirchengemeinde St. Michaelis zum Morgengebet in Scherenbostel, Fuhrenkamp 3, ein. Es wird mit gemeinsamen Gesang und Gebet in der Turnhalle gefeiert. Den Gottesdienst leitet Pastorin Wibke Lonkwitz, die musikalische Gestaltung liegt in den Händen der Organistin Julia Hermerding.

Palmsonntag läutet den Beginn der Karwoche mit dem Einzug Jesu in Jerusalem ein. Lieder und Texte stimmen auf den Leidensweg bis zum Kreuz ein. Im Laufe der Karwoche werden diese jeweils um 19 Uhr in St. Michaelis am Montag, Mittwoch und Donnerstag und in Kapernaum Resse am Dienstag und Donnerstag fortgesetzt. Es wird gebeten eine FFP2-Maske zu tragen, damit Gesang gefahrlos möglich ist. Nähere Informationen auch unter www.kirche-bissendorf.de.