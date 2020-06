Motorradfahrer schwer verletzt

Essel. Ein 75-jähriger Motorradfahrer wurde am Montag, gegen 15.55 Uhr bei einem

Verkehrsunfall auf der L 190, Essel in Richtung Hademstorf verletzt. Der Zweiradfahrer war im Begriff einen Pkw zu überholen, als dieser nach links in den Esseler Waldweg abbog. Das Motorrad prallte in die linke Fahrzeugseite, der Fahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Mit einem Hubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Die 52jjährige Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock.