Motorradfahrer verstirbt bei Verkehrsunfall

Wedemark. Am Freitagmittag, gegen 11.30 Uhr, ist ein Biker (27 Jahre) mit seinem Fahrzeug nach einem Überholmanöver von der Landesstraße 380 abgekommen. Dabei hat er sich tödliche Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war der Mann mit seiner Kawasaki auf der L 380, aus Negenborn kommend, in Richtung Resse unterwegs. Vor einer Linkskurve überholte er den Pkw einer Zeugin und geriet beim Wiedereinscheren im Kurvenbereich auf den rechten Grünsteifen.

Im weiteren Verlauf verlor er die Kontrolle über seine Maschine und schleuderte nach rechts in einen Graben. Ein mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle eilender Notarzt konnte nur noch den Tod des 27-jährigen Hannoveraners feststellen.

Die L 380 musste während der Unfallaufnahme bis etwa 14 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu Behinderungen.