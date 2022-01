Motorsägen-Kursus

Wedemark. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Motorsägen- und Brennholz-Lehrgang in der Wedemark. Er richtet sich an alle, die ihr Holz selber aufarbeiten möchten. Geschult wird der sichere und ergonomische Umgang mit der Motorkettensäge unter Beachtung der Arbeitssicherheit. Nächster Termin ist der 21. und 22. Januar. Am Freitag findet die Theorie statt und der Kursus endet am Sonnabend nach der Praxis mit Urkundenübergabe im Wald.

Benötigt werden dazu Schnittschutzstiefel, Schnittschutzhose und Helm mit Gesicht- und Gehörschutz. Ergänzend eine FFP-2-Maske. Es gelten die allgemeinen Regeln zum Infektionsschutz, sowie die 3-G-Regel. Der Schein ist in allen öffentlichen Forstdienststellen und bei Privatwaldbesitzern gültig. Telefonische Anmeldung und weitere Infos unter (01577) 2 93 33 06.