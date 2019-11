Motorsägenkurse in der Wedemark

Wedemark. Wie jedes Jahr werden auch in der Wedemark Kettensägenkurse für den Erwerb von Brennholz angeboten. In diesen Kursen wird das ergonomische Arbeiten mit der Motorsäge und weiteren Hilfswerkzeugen theoretisch und praktisch vermittelt, auch der Erfahrungsaustausch kommt nicht zu kurz. Der nächste Kurse beginnt am Freitag, 6. Dezember, nachmittags mit dem theoretischen Teil, am Sonnabend, 7. Dezember, folgt dann der praktische Teil morgens im Wald und endet gegen Mittag mit der Urkundenübergabe. Dieses Zertifikat wird für das Arbeiten im Wald von öffentlichen und privaten Forstdienststellen gefordert. Das Tragen einer kompletten Schnittschutzausrütung ist obligatorisch. Weitere Infos und Terminabsprachen über (0 15 77) 2 93 33 06 oder (0 51 30) 3 70 59.