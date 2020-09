MPM-Versammlung

Mellendorf/Wennebostel-. Der MPM lädt zur Mitgliederversammlung 2020 mit anschließendem Currywurstessen am Mittwoch, 28. Oktober, um 19 Uhr in das Gasthaus Bludau in Wennebostel ein. Die Getränke übernimmt jeder selbst. Folgende Tagesordnungspunkte sind geplant: 1. Eröffnung und Begrüßung, 2. Genehmigung der Tagesordnung, 3. Genehmigung des Protokolls vom 10. März, 4. Bericht des Vorstandes

5. Aktivitäten 2020 / 2021, 6. Verschiedenes, unter anderem Osteraktion. Zur Planung des Abends wird um verbindliche Anmeldung bis zum 21. Oktober gebeten. Weitere Themenvorschläge oder Anträge sind bitte bis sieben Tage vor der Versammlung beim Vorstand einzureichen.