MTV und SV starten

Wedemark (ok). Wenn die Spiele nicht witterungsbedingt ausfallen, starten die Kreisliga-Kicker am Sonntag in die Winterpause. In der Staffel zwei tritt Tabellenführer Mellendorfer TV am Sonntag, 1. März, um 14 Uhr beim TSV Bokeloh an. Zeitgleich spielt der SV Resse gegen den SV Dedensen.