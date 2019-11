Müll und Klima

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt und der UdhZ Buchholz laden ganz herzlich zu einem umweltpolitischen Thema ein am Montag, 2. Dezember, um 16 Uhr in die Mensa des Dorfgemeinschaftshauses Buchholz. Thomas Heinecke vom AHK wird Einsicht in die Arbeit der kommunalen Abfallwirtschaft im Heidekreis sowie Tips zur Müllvermeidung geben. Die Veranstaltung steht im Zusammenhang mit dem Umwelt- Workshop der CDU Buchholz/Marklendorf. Der Eintritt ist frei.