Müllsammelaktion

Bissendorf. Der VNV Bissendorf lädt ein zur großen Müllsammelaktion in und um Bissendorf am Sonnabend, 16. März, von 9 bis 12 Uhr. Sammelpunkt ist der Münkelshof/Isernhägener Damm. Es sollen Wege, Büsche und Hecken in und um Bissendorf von allem Müll und Unrat befreit werden. Es wäre schön, wenn sich neben der Jugendfeuerwehr möglichst viele Mitglieder des VNV und anderer Vereine, Gruppen, Schüler und Eltern, Ortsratsmitglieder, Jagdpächter und Bissendorfer Bürger daran beteiligen könnten. Im Anschluss stärken sich die Teilnehmer mit Gegrilltem im Feuerwehrhaus.