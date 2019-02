Müllsammelaktion

Wennebostel. Der Ortsrat Wennebostel hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, im Frühjahr 2019 am Sonnabend, 2. März, eine Müllsammelaktion durchzuführen. Die letzte Müllsammelaktion hat im März 2017 stattgefunden. Ein Blick in Feld und Flur zeigt, es wird mal wieder Zeit, achtlos weggeworfenen Müll, Glas und Metall einzusammeln. Gesammelt wird auf fünf Touren, außerhalb des dörflichen Bereichs, deshalb wird um rege Teilnahme an der Müllsammelaktion gebeten. Gesammelt wird zwischen 10 und 12 Uhr. Beginn und Ende ist beim Feuerwehrgerätehaus. Es wird gebeten Arbeitshandschuhe mitzubringen, Müllsäcke werden durch „aha“ zur Verfügung gestellt. Die Aktion findet außer bei geschlossener Schneedecke bei jedem Wetter statt. Für das leibliche Wohl am Ende der Aktion ist mit einer kleinen Stärkung und Getränken im Feuerwehrgerätehaus gesorgt.