Müllsammelaktion

Bissendorf-Wietze. Der Ortsrat Bissendorf-Wietze lädt alle Mitbürger und Kinder zum diesjährigen Müllsammeln in der Feldmark rund um das Dorf am Sonnabend, 21. März, von 10 bis 12 Uhr ein. Treffpunkt ist an der Kirche, Christophorus-Kirchweg 2. Zum Abschluss gibt es auf dem Kirchplatz Bratwürstchen und Getränke (auch vegan).