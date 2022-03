Müllsammelaktion

Hellendorf. Nachdem die sonst alljährliche gemeinsame Ortsreinigung im letzten Jahr coronabedingt ausfallen musste, ist dieses Jahr wieder ein gemeinsames Müllsammeln in Feld und Flur geplant, allerdings unter 3-G-Bedingungen. Am Sonnabend, 19. März, treffen sich alle Hellendorfer, die mithelfen wollen, um 9.30 vor dem Bauhof, Mellendorfer Kirchweg 43, dann geht es mit den Treckergespannen der örtlichen Landwirte in die Feldmark. Anschließend gibt es, so es denn Wetter und Pandemie zulassen, noch Suppe und Getränke vor dem Feuerwehrgerätehaus. Eine FFP2-Maske ist hierzu mitzubringen. Der Ortsrat und Ortsbürgermeister Carsten Wandke freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer.