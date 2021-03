Müllsammelaktion mal anders

Wennebostel. Dieses Jahr kann die Müllsammelaktion wie gewohnt in der Gemeinschaft nicht durchgeführt werden, gleichwohl möchte der Ortsrat Wennebostel den Bürgern anbieten, mit Unterstützung durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha). Müll rund um Wennebostel zu sammeln. Rote Müllsäcke können ab 10. März beim Ortsbürgermeister Achim von Einem, Am Rahlfsberg 10B, abgeholt werden. Die Sammlung sollte dann in Eigenverantwortung am folgendem Wochenende durchgeführt werden. Gefüllte Müllsäcke sind bis 16. März zwischen der Scheune der Gaststätte Bludau und Feuerwehrgerätehaus, am altbekannten Platz abzulegen. Dort werden die Säcke dann am 17. März abgeholt.

Über eine rege Beteiligung würden sich Ortsbürgermeister und Ortsrat sehr freuen.