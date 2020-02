Fledermäuse – mystisch, faszinierend, schutzbedürftig

Scherenbostel. Viele sehen Fledermäuse als Geister in der Nacht, doch kaum jemand kennt sie näher. In der Mythologie vergangener Jahrtausende spielten Fledermäuse weltweit eine große Rolle und es ranken sich zahlreiche Legenden um sie.In einem Multimedia-Vortrag berichtet die NABU-Fledermaus-Botschafterin zu Legenden über Fledermäuse, deren Biologie und Lebensweise. Fledermäuse sind in ihrem Lebensraum zunehmend gefährdet. Aufgezeigt werden Möglichkeiten zu ihrem Schutz, zu dem auch der Einzelne beitragen kann. Alle Interessierten sind am Donnerstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr in den Drei-Dörfer-Treff, Am Husalsberg 7 eingeladen.