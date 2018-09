Multimedia-Vortrag

Resse. Am Mittwoch, 19. September, findet im Mooriz um 19 Uhr der Vortrag: „Landschaft und Tierleben im Hastbruch bei Wettmar“ als Multimedia-Vortrag statt. Als Referent konnte der bekannte Naturschützer und Tierfotograf Manfred Schumacher vom NABU Burgwerdel/Isernhagen gewonnen werden. Er ist langjähriger Beobachter dieses ehemaligen Niedermoores zwischen Burgwedel und Celle, das sich auf mehreren Quadratkilometern erstreckt und vor vielen Jahren durch tiefes Rigolen in ein Wiesen- und Weidegebiet umgewandelt worden ist. Er hat in diesem Gebiet in einem langen Zeitraum für die Region Hannover die avifaunistische Erfassung dieses einmaligen Lebensraumes dokumentiert und dabei einzigartige Bilder dieser Landschaft und seiner Tier- und Pflanzenwelt in Bild und Ton festgehalten. Der Zuschauer und Zuhörer erhält einen umfassenden und unvergessenen Eindruck unter anderem von Brachvogel, Kiebitz, Braun- und Schwarzkehlchen und dem Schwarzstorch sowie vielen anderen Tier- und Pflanzenarten des Hastbruch. Es wird ein Eintrittsgeld in Höhe von fünf Euro erhoben.