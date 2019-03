Multimediavortrag bei Bludau

Winterflucht – eine Motorradreise durch Spanien, Portugal und Marokko

Wennebostel. „Winterflucht – eine Motorradreise durch Spanien, Portugal und Marokko“ heißt der Multimediavortag im Gasthaus Bludau, Alter Postweg 8, um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, am Sonnabend, 30. März.Warum sich mit nasskaltem Winterwetter herumquälen, wenn man in wärmere Gefilde entfliehen kann? Die Krad-Vagabunden haben die Winterflucht geprobt und für sechs Monate die Iberische Halbinsel und Marokko unter die Räder genommen: Wenig Niederschlag, milde Temperaturen, erhebliche saisonale Preisvorteile, tolle Strecken, grandiose Landschaften und spannende Sehenswürdigkeiten, die man zu dieser Jahreszeit weitgehend unbehelligt von den im Sommer üblichen Touristenmassen genießen kann.In ihrem neuen Multimediavortrag geht es neben den Vor- und Nachteilen einer Winterflucht und den kulturellen und landschaftlichen Highlights der drei Länder auch ums Low-Budget-Reisen, um das Leben als digitaler Nomade (unterwegs arbeiten) und um Skurriles, Morbides und „Lost Places“ in Form von Ruinen, Geisterstädten, alten Minen und Schiffswracks.Der Eintritt beträgt zwölf Euro, Karten-Vorverkauf unter www.krad-vagabunden.de.Wer sind die Krad-Vagabunden? Frank Panthöfer alias Panny ist Motorrad-Reise-Journalist. Er arbeitet für viele deutschsprachige Motorrad-Magazine und ist Autor mehrerer Bücher:Simone Dorner alias Simon ist die Fotografin des Krad-Vagabunden-Teams.Die Bücher der Krad-Vagabunden: „Krad-Vagabunden – Licht- und Schattenseiten einer Weltreise – Teil 1: Die Amerikas, Neuseeland und Australien“; „Krad-Vagabunden – Licht- und Schattenseiten einer Weltreise – Teil zwei: Süd-Ost-Asien, Himalaya, Orient und Resozialisierung“; „Winterflucht – eine Motorrad-Reise durch Spanien, Portugal und Marokko“. Die Bücher sind als Taschenbuch und Ebook direkt beim Autor (www.krad-vagabunden.de) und über Amazon erhältlich.